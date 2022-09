Inter | nuova partnership con ATTAL Group | sarà Official HR Partner

(Di lunedì 12 settembre 2022) Accordo traL’, attraverso una nota pubblicata sul suo sito ufficiale, ha annunciato l’accordo concheHRdel club nerazzurro per la stagione 22/23 e per quella 23/24.sceglie l’per entrare nel mondo del calcio ai massimi livelli: il gruppo di agenzie per il lavoroinfattiHRdel Club nerazzurro per le stagioni 2022/23 e 2023/24, confermando la propria vicinanza al mondo dello sport ed ai valori che esso trasmette., tra i brand leader del settore, comprende le storiche agenzie per il ...

micos56 : @mirkonicolino ????????allora basta giocare bene 20 minuti x vivere di rendita. Questa mi è nuova. Ma x favore.....guar… - vivoperlinter : Inter, ufficializzata una nuova partnership: il comunicato - ferrantelli94 : RT @CalcioFinanza: L’#Inter sigla una nuova partnership con Attal Group - GianmarcoDaria : Nuova partnership per l’@Inter ???? - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: L’#Inter sigla una nuova partnership con Attal Group -

... Fabiano Parisi, laterale mancino classe 2000, ha iniziato nel migliore dei modi lacampagna, ... Già nel mercato dello scorso gennaio,, Milan e Napoli si erano mosse per capire i margini di ...... sono la nostramanna del cielo. Per guardare avanti , con fondamento, verso quella medaglia ...consigliargli di prendersi una bella vacanza sul mar toscano Vietato sbagliare anche pere ...Per la seconda giornata del girone C di Champions League, alle ore 21.00 di martedì 13 settembre, si gioca Viktoria Plzen-Inter. I nerazzurri sono alla ricerca dei primi punti dopo la sconfitta contro ...Dopo il no al Psg arriva il momento di discutere e chiudere il cerchio: se l'Inter ha rifiutato l'offerta di Al-Khelaifi nella scorsa sessione di mercato non è certo per perdere poi Skriniar a titolo ...