Il dramma dell’ex Palermo Pelagotti | “ho giocato con un tumore | dopo il 30 giugno silenzio assordante”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 settembre 2022) Albertosi è dimostrato sempre un portiere affidabile, nel corso della carriera ha indossato tante maglie. Il classe 1989 è attualmente svincolato ed è stato costretto ad affrontare una situazione delicata dal punto di vista personale. La prima esperienza da calciatore è stata al Manfredonia, poi le grandi occasioni con Empoli, Pisa e Brescia. Le ultime avventure sono state con Arezzo el’addio ai rosanero, il portiere ha deciso di uscire allo scoperto con un lungo messaggio sui social, il portiere ha affrontato anche la battaglia contro un. “Cari Palermitani,lunghi mesi di, voglio dire GRAZIE per questi tre anni in cui ho vissuto la Città come se fosse casa mia. Avevo deciso di intraprendere un percorso partendo dalla serie D per arrivare ...