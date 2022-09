Il CorSport boccia Pairetto: è sempre il solito, mancano tre rigori (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Corriere dello Sport boccia l’arbitro Pairetto, direttore di gara di Lecce-Monza. Ha commesso tre errori gravi, negando tre rigori. sempre il solito, un copione già visto. E con lui ha sbagliato anche il Var Di Martino, all’esordio in Serie A. “Ormai facciamo l’abbonamento: tre errori gravi di Pairetto e VAR, solito cliché: la sua sicumera sul braccio di Molina «è al corpo…. non c’è nulla» ed invece c’è. Come c’è il braccio sinistro larghissimo di Marì e quello di Hjulmand su tocco di Ciurria, Di Martino che faceva? Contestabile la punizione dello 0-1, disciplinare rivedibile (giallo a Di Francesco: perché?). Testa di Colombo, Molina allarga il braccio destro e si muove verso il pallone. Tocco di Ciurria, Hjulmand ha braccio sinistro largo e lo stringe. Pablo Marì contrasta Colombo, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Corriere dello Sportl’arbitro, direttore di gara di Lecce-Monza. Ha commesso tre errori gravi, negando tre rigori.il, un copione già visto. E con lui ha sbagliato anche il Var Di Martino, all’esordio in Serie A. “Ormai facciamo l’abbonamento: tre errori gravi die VAR,cliché: la sua sicumera sul braccio di Molina «è al corpo…. non c’è nulla» ed invece c’è. Come c’è il braccio sinistro larghissimo di Marì e quello di Hjulmand su tocco di Ciurria, Di Martino che faceva? Contestabile la punizione dello 0-1, disciplinare rivedibile (giallo a Di Francesco: perché?). Testa di Colombo, Molina allarga il braccio destro e si muove verso il pallone. Tocco di Ciurria, Hjulmand ha braccio sinistro largo e lo stringe. Pablo Marì contrasta Colombo, ...

