Il boom dei Democratici Svedesi e quel un messaggio all’Europa (Di lunedì 12 settembre 2022) Alle elezioni in Svezia di domenica 11 settembre il colpaccio è stato quello dei Democratici Svedesi, la formazione nazional-conservatrice di Jimmie Akesson che ha sfondato la soglia del 20% dei consensi, conquistando il 20,67% dei voti e piazzandosi al secondo posto dietro il solo Partito Socialdemocratico, primo con il 30,5% dei suffragi. La formazione di sinistra del primo ministro InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 12 settembre 2022) Alle elezioni in Svezia di domenica 11 settembre il colpaccio è statolo dei, la formazione nazional-conservatrice di Jimmie Akesson che ha sfondato la soglia del 20% dei consensi, conquistando il 20,67% dei voti e piazzandosi al secondo posto dietro il solo Partito Socialdemocratico, primo con il 30,5% dei suffragi. La formazione di sinistra del primo ministro InsideOver.

