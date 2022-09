Gol annullato alla Juve, bianconeri furiosi: era valido, ecco l'immagine della prova (Di lunedì 12 settembre 2022) E' il caso della giornata che avrà strascichi polemici duraturi nel tempo. Il gol di Milik al 94° contro la Salernitana sarebbe potuta essere una clamorosa rimonta per la Juve. Ma la posizione di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) E' il casogiornata che avrà strascichi polemici duraturi nel tempo. Il gol di Milik al 94° contro la Salernitana sarebbe potuta essere una clamorosa rimonta per la. Ma la posizione di ...

capuanogio : Se non c’è un’immagine che dimostra un tocco di #Bonucci il gol annullato è totalmente incomprensibile.… - DAZN_IT : Marelli fa chiarezza riguardo il gol annullato alla #Juve. #JuveSalernitana #SerieATIM #DAZN - sportface2016 : +++#JuventusSalernitana, #Allegri non ci sta: 'Hanno annullato un gol per fuorigioco, ma a #Bonucci tolgono la magl… - enrigoletto : @capitanfooturo Infatti, tutti a fare caciara sul gol annullato ingiustamente ma quel rigore è un mezzo scandalo. - il_gian : RT @interpassion19: Se vi sentite tristi pensate a Milik che era già ammonito, ha segnato si è tolto la maglia, ha preso l’espulsione e han… -