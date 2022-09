(Di lunedì 12 settembre 2022) È fallitocirca 5e mezzo ildeldella nuova missione suborbitale NS-23 del veicolo New Shepard della Blue Origin di Jeff, il fondatore di Amazon. Ilera stato riprogrammato per oggi alle 15:30 (ora italiana),numerosi rinvii dovuti al maltempo. Già partito con un’ora di ritardo, il decollo inizialmente sembrava procedere normalmente, fino a quando il pennacchio di fuoco proveniente dal motore BE-3 è improvvisamente cambiato, facendo così deviare leggermente il veicolo. La capsula ha attivato il motore d’emergenza e,aver raggiunto 11,4 km di altezza ha iniziato la discesa frenata dai suoi tre paracaduti. Il posto diera situato nel Texas occidentale, vicino alla città di Van ...

Flop dell'ultimo razzo di Bezos, il lancio fallisce dopo pochi minuti – Il video