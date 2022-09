Elisabetta II: a Londra previsti 8 chilometri di coda per i funerali del secolo. Oggi il feretro esposto a Edimburgo. Carlo III a Westminster, per la prima volta da re (Di lunedì 12 settembre 2022) La bara della Regina arriverà a Londra mercoledì. Ad attenderla ci saranno circa 750 mila persone. E Scotland Yard prepara misure di sicurezza straordinarie per sventare eventuali attentati. Da domani Londra è no-fly zone Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 12 settembre 2022) La bara della Regina arriverà amercoledì. Ad attenderla ci saranno circa 750 mila persone. E Scotland Yard prepara misure di sicurezza straordinarie per sventare eventuali attentati. Da domaniè no-fly zone

