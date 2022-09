Edimburgo, re Carlo III e i suoi fratelli alla veglia per Elisabetta II (Di lunedì 12 settembre 2022) Re Carlo III è arrivato alla cattedrale di San Giles a Edimburgo dove si trova il feretro della regina Elisabetta II. Il re parteciperà alla veglia notturna vicino alla bara, mentre i suoi fratelli Edward, Andrew e Anne siederanno su altri tre lati del feretro.Si tratta della veglia dei Principi, che ebbe luogo per la prima volta nel 1936 quando re Edoardo VIII e i suoi tre fratelli, i principi Alberto, Enrico e Giorgio, si trovarono accanto alla bara del loro defunto padre, re Giorgio V. Da allora, la veglia dei Principi è avvenuta solo in un'altra occasione, al funerale della Regina Madre nel 2002.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 settembre 2022) ReIII è arrivatocattedrale di San Giles adove si trova il feretro della reginaII. Il re parteciperànotturna vicinobara, mentre iEdward, Andrew e Anne siederanno su altri tre lati del feretro.Si tratta delladei Principi, che ebbe luogo per la prima volta nel 1936 quando re Edoardo VIII e itre, i principi Alberto, Enrico e Giorgio, si trovarono accantobara del loro defunto padre, re Giorgio V. Da allora, ladei Principi è avvenuta solo in un'altra occasione, al funerale della Regina Madre nel 2002.video width="746" height="420" ...

