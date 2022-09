Donne che odiano la Meloni, “Repubblica” arruola la tedesca Geese: “Giorgia ci vuole in cucina” (Di lunedì 12 settembre 2022) Arrivano i rinforzi dalla Germania per l’Armata Brancaleone della sinistra rosso-verde. L’obiettivo è gettare fango su Giorgia Meloni, proseguendo l’opera di spalamento iniziata in Italia dai vari esponenti della coalizione con la ridicola mobilitazione delle artiste, o quasi, italiane, da Elodie alla Incontrada. Ed ecco che oggi, su Repubblica, ciak si gira una nuova puntata della serie “Donne che odiano le Donne, anzi, la Meloni”, con la scesa in campo, udite udite, della femminista dei Verdi, Alexandra Geese, la paladina del movimento “Half of it”, che si batte per l’accesso ai ruoli di comando delle Donne. Di tutte le Donne, pure la “la saponificatrice di Correggio”, tranne Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) Arrivano i rinforzi dalla Germania per l’Armata Brancaleone della sinistra rosso-verde. L’obiettivo è gettare fango su, proseguendo l’opera di spalamento iniziata in Italia dai vari esponenti della coalizione con la ridicola mobilitazione delle artiste, o quasi, italiane, da Elodie alla Incontrada. Ed ecco che oggi, su, ciak si gira una nuova puntata della serie “chele, anzi, la”, con la scesa in campo, udite udite, della femminista dei Verdi, Alexandra, la paladina del movimento “Half of it”, che si batte per l’accesso ai ruoli di comando delle. Di tutte le, pure la “la saponificatrice di Correggio”, tranne...

