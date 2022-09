Confindustria, Bonomi contro il salario minimo invocato a sinistra: è un problema che non riguarda noi (Di lunedì 12 settembre 2022) Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi all’assemblea generale degli industriali che si tiene eccezionalmente nella Sala Nervi del Vaticano difende il mondo dell’impresa dai pregiudizi e afferma che il salario minimo non è tema che tocca gli imprenditori. Una risposta indiretta a quanti, dal Pd al M5S, insistono sul tasto delle retribuzioni minimi fissate per legge. “Il criterio per definire un lavoro ‘degno’ non è solo quello monetario – dice Bonomi – Nel nostro Paese in troppi settori l’offerta di lavoro continua a essere caratterizzata da infime retribuzioni. Questo, desidero ripeterlo, non riguarda in alcun modo l’industria. Quelli non siamo noi! Ecco perché il tema dell’intervento per Legge sul salario minimo non ci tocca. Ad essersi opposti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) Il presidente diCarloall’assemblea generale degli industriali che si tiene eccezionalmente nella Sala Nervi del Vaticano difende il mondo dell’impresa dai pregiudizi e afferma che ilnon è tema che tocca gli imprenditori. Una risposta indiretta a quanti, dal Pd al M5S, insistono sul tasto delle retribuzioni minimi fissate per legge. “Il criterio per definire un lavoro ‘degno’ non è solo quello monetario – dice– Nel nostro Paese in troppi settori l’offerta di lavoro continua a essere caratterizzata da infime retribuzioni. Questo, desidero ripeterlo, nonin alcun modo l’industria. Quelli non siamo noi! Ecco perché il tema dell’intervento per Legge sulnon ci tocca. Ad essersi opposti ...

