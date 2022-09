Cecchi Paone | il giovane fidanzato parla e ne ha per tutti | “Dipinto in un modo che non merito”

Leggi su tvzap

(Di lunedì 12 settembre 2022) In questi giorni, Alessandroè stato paparazzato con il suo nuovomentre si godevano il sole e il mare da una barca. Gli scatti in pochissimo tempo hanno fatto il giro del web e come sempre non sono mancate le critiche, soprattutto nei confronti del ragazzo. Simone, così sia chiama la nuova fiamma del noto Vip, ha deciso di esporsi completamente al pubblico, mediante alcune precisazioni inagli scatti rubati recentemente dai paparazzi mentre si trovava in un momento di pieno relax con. Vediamo le parole del suoal Corriere della Sera.Simone Antolini, questo il nome e cognome del nuovodi Alessandro, ha deciso di rispondere agli insulti ...