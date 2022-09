Bologna, Aebischer: «Ringrazio Mihajlovic, gli voglio bene per tutto ciò che mi ha dato» (Di lunedì 12 settembre 2022) Il centrocampista del Bologna Aebischer ha parlato dell’esonero dell’allenatore Mihajlovic Michel Aebischer, centrocampista del Bologna, ai canali ufficiali del club rossoblù ha parlato dell’esonero di Sinisa Mihajlovic. ESONERO Mihajlovic – «Questa è stata una settimana difficile cominciata con l’esonero di Mihajlovic. Con Vigiani e il suo staff siamo ripartiti un po’ da zero, abbiamo lavorato tanto e ci siamo preparati bene, alla fine è arrivata questa vittoria. Mi sento di ringraziare Mihajlovic, gli voglio bene per tutto quello che mi ha dato e sono dispiaciuto per i risultati delle ultime gare e per come sono andate le cose». THIAGO ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Il centrocampista delha parlato dell’esonero dell’allenatoreMichel, centrocampista del, ai canali ufficiali del club rossoblù ha parlato dell’esonero di Sinisa. ESONERO– «Questa è stata una settimana difficile cominciata con l’esonero di. Con Vigiani e il suo staff siamo ripartiti un po’ da zero, abbiamo lavorato tanto e ci siamo preparati, alla fine è arrivata questa vittoria. Mi sento di ringraziare, gliperquello che mi hae sono dispiaciuto per i risultati delle ultime gare e per come sono andate le cose». THIAGO ...

1000Cuori : ?? Aebischer: 'Grande vittoria, voglio ringraziare Mihajlovic. Thiago Motta un modello in mezzo al campo' ?? - Giulialaunica : RT @Cecilia_esse: fiorentina juve 1a1. bologna fiorentina 2a1 con aebischer,schouten e soriano. - bologna_sport : Le parole di #Aebischer al termine di #BolognaFiorentina - BFC19091 : @BolognaSpazio Via Sinisa succede questo: - Soriano ritorna il giocatore che tutti amiamo -Posch un grandissimo deb… - BFC19091 : #BolognaFc Barrow Soriano Aebischer Orsolini in questa partita totalmente recuperati.Un Bologna che non gioca un ca… -