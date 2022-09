Basket | Gianmarco Pozzecco si sfoga | “Nessuno vuole affrontarci | quando hai questa follia tutto può succedere” – VIDEO

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 settembre 2022) Un’Italia semplicemente straordinaria ha battuto ieri la Serbia (96-84) negli ottavi di finale degli Europei di, replicando l’impresa dell’anno scorso a Belgrado, dove nell’atto conclusivo del Torneo Preolimpico i nostri portacolori sbancarono il campo serbo. Una successo di cervello, cuore, determinazione e di grinta. Una vittoria speciale contro una delle squadre favorite al titolo e quarta nel ranking continentale. Un successo che vale la sfida alla Francia, prevista mercoledì 14 settembre alle 17.15, in cui sono stati diversi i giocatori che si sono messi in mostra. Il miglior marcatore azzurro è stato Marco Spissu con 22 punti, ma alla stessa stregua sono stati fondamentali Nicolò Melli (21, eguagliato il suo precedente career high del 2021 in amichevole contro la Germania ad Amburgo), Simone Fontecchio (19) e Achille Polonara (16+ 8 rimbalzi). “A mio ...