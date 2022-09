Zelensky sui blackout nel Donbass: «Colpa delle bombe russe. Putin, pensi davvero di spaventarci col buio?» – Il video (Di domenica 11 settembre 2022) «Le bombe russe, giorno e notte, possono atterrare ovunque». In un’intervista rilasciata alla Cnn, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky racconta gli ultimi giorni nel suo Paese. Ormai, «nessuno sa» dove atterreranno i prossimi missili di Putin. Un clima di costante minaccia e incertezza, a cui si è aggiunto un «blackout totale» che sta investendo la parte orientale dell’Ucraina. Zelensky non ha dubbi: è la Russia ad esserne responsabile «nelle regioni di Kharkiv e Donetsk» e di quello «parziale nelle regioni di Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk e Sumy». Come ha scritto in un messaggio su Telegram, questo e altri attacchi sono «chiari atti terroristici» che non hanno come obiettivo strutture militari, ma «infrastrutture critiche civili». L’obiettivo, secondo il presidente ucraino, ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) «Le, giorno e notte, possono atterrare ovunque». In un’intervista rilasciata alla Cnn, il presidente ucraino Volodymyrracconta gli ultimi giorni nel suo Paese. Ormai, «nessuno sa» dove atterreranno i prossimi missili di. Un clima di costante minaccia e incertezza, a cui si è aggiunto un «totale» che sta investendo la parte orientale dell’Ucraina.non ha dubbi: è la Russia ad esserne responsabile «nelle regioni di Kharkiv e Donetsk» e di quello «parziale nelle regioni di Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk e Sumy». Come ha scritto in un messaggio su Telegram, questo e altri attacchi sono «chiari atti terroristici» che non hanno come obiettivo strutture militari, ma «infrastrutture critiche civili». L’obiettivo, secondo il presidente ucraino, ...

Agenzia_Ansa : 'L'Europa non è un luogo di baldoria per gli assassini e per coloro che li sostengono', afferma Zelensky accogliend… - Mariano_Amelio : @giperglobus la storia non ha insegnato niente a Uk e Nato dovrebbero ricordare cosa accadde in Cecenia quando Puti… - fediamanti : RT @lucamp1648: @fediamanti Limes non azzecca una. Prima sostenevano che la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina. Quando è avvenuto sostenev… - lucamp1648 : @fediamanti Limes non azzecca una. Prima sostenevano che la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina. Quando è avvenuto… - AlbertoSomma4 : @CavalloliberoZ @ImolaOggi @ArtlandZ @todorov_denis Ieri l'avevo sentito e ha anche ritrattato sui 'chilometri pres… -