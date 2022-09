Un società romana ha denunciato Zuckerberg per plagio sul marchio Meta (Di domenica 11 settembre 2022) AGI - Una società romana di comunicazione e public affairs porta in tribunale Mark Zuckerberg: Maim Group fa causa a Meta per plagio e intende "andare fino in fondo". Il pomo della discordia, spiega la società in una nota, risiede nel logo che accomuna le due realtà. Un confronto che rievoca la sfida tra Davide e Golia. Il marchio conteso è una grande "M" dalle forme tondeggianti, che riconduce al simbolo stilizzato dell'infinito. Un logo che il fondatore di Facebook non avrebbe utilizzato per primo. Anzi, si tratterebbe di plagio, secondo Fabio Perugia e Daniel Funaro, fondatori dell'agenzia di comunicazione e pubblic affairs Maim. Meta, che ha inglobato anche WhatsApp e Instagram, Zuckerberg avrebbe copiato il loro ... Leggi su agi (Di domenica 11 settembre 2022) AGI - Unadi comunicazione e public affairs porta in tribunale Mark: Maim Group fa causa apere intende "andare fino in fondo". Il pomo della discordia, spiega lain una nota, risiede nel logo che accomuna le due realtà. Un confronto che rievoca la sfida tra Davide e Golia. Ilconteso è una grande "M" dalle forme tondeggianti, che riconduce al simbolo stilizzato dell'infinito. Un logo che il fondatore di Facebook non avrebbe utilizzato per primo. Anzi, si tratterebbe di, secondo Fabio Perugia e Daniel Funaro, fondatori dell'agenzia di comunicazione e pubblic affairs Maim., che ha inglobato anche WhatsApp e Instagram,avrebbe copiato il loro ...

