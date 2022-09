Totti rompe il silenzio: “Non sono stato io a tradire per primo” e Ilary replica (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti vuota il sacco in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui non esclude di risolvere la vicenda in tribunale se prima – con la sua ex moglie – non verrà trovato un accordo. “Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire”. Appendere gli scarpini al chiodo per l’ex capitano giallorosso non è stato facile “E Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore”. Anche il Covid ha influito nella vita e nel matrimonio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Francescovuota il sacco in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui non esclude di risolvere la vicenda in tribunale se prima – con la sua ex moglie – non verrà trovato un accordo. “Nonio aper. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi saràta, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire”. Appendere gli scarpini al chiodo per l’ex capitano giallorosso non èfacile “Enon ha capito l’importanza di questo dolore”. Anche il Covid ha influito nella vita e nel matrimonio di ...

