Spalletti può esultare: la difesa è tra le migliori (Di domenica 11 settembre 2022) La difesa del Napoli di Luciano Spalletti è per ora tra le migliori di questa Serie A. La partita con lo Spezia conferma Il match di Serie A tra Napoli e Spezia segna un nuovo traguardo per i partenopei. Continua la serie positiva in stagione, con soli risultati utili, e il Napoli riprende la testa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Ladel Napoli di Lucianoè per ora tra ledi questa Serie A. La partita con lo Spezia conferma Il match di Serie A tra Napoli e Spezia segna un nuovo traguardo per i partenopei. Continua la serie positiva in stagione, con soli risultati utili, e il Napoli riprende la testa L'articolo

sscnapoli : ?? #Spalletti “La @ChampionsLeague crea un’atmosfera bellissima. Questa competizione è il premio del grande campiona… - CMercatoNews : ?? #Spalletti in allarme in vista di #MilanNapoli: #Lozano ha saltato l'allenamento odierno per sindrome influenzale… - VincyDevi : @Torrenapoli1 Sinceramente poco mi interessano queste polemiche da bar …Spalletti pensasse a mettere alcuni giocato… - SaladNFL : RT @VincyDevi: @SaladNFL Ndombele deve recuperare bene la condizione fisica e in più va messo nel suo ruolo migliore naturale ..ruolo di Zi… - VincyDevi : @SaladNFL Ndombele deve recuperare bene la condizione fisica e in più va messo nel suo ruolo migliore naturale ..ru… -