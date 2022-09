Serie A: Jovic ricorda l’esordio in Champions: “C’era Lewandowski… era vero o era un sogno?” (Di domenica 11 settembre 2022) 2022-09-09 16:30:49 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: luka Giovic non finirà l’avvio Fiorentina. Il serbo, che in preseason ha lasciato buone sensazioni, Ha 8 partite e ha segnato a malapena un gol. Quel gol è arrivato nella prima partita di Serie A. Da allora, siccità. Ora, nella settimana dell’esordio della Fiorentina in Conference League (1-1 contro RFS Lettonia), l’ex giocatore del Real Madrid ha rilasciato un’intervista a UEFA.com per parlare del suo passato… e del suo futuro. Nuova tappa a Firenze: “Ora sono qui e sono pronto per tornare al mio livello di prestazione precedente. È molto importante che tutti i giocatori giochino per una squadra che gareggia in Europa. Tutti vorrebbero essere in una squadra che gioca in Champions League, ma grazie a Dio è ... Leggi su justcalcio (Di domenica 11 settembre 2022) 2022-09-09 16:30:49 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: luka Giovic non finirà l’avvio Fiorentina. Il serbo, che in preseason ha lasciato buone sensazioni, Ha 8 partite e ha segnato a malapena un gol. Quel gol è arrivato nella prima partita diA. Da allora, siccità. Ora, nella settimana deldella Fiorentina in Conference League (1-1 contro RFS Lettonia), l’ex giocatore del Real Madrid ha rilasciato un’intervista a UEFA.com per parlare del suo passato… e del suo futuro. Nuova tappa a Firenze: “Ora sono qui e sono pronto per tornare al mio livello di prestazione precedente. È molto importante che tutti i giocatori giochino per una squadra che gareggia in Europa. Tutti vorrebbero essere in una squadra che gioca inLeague, ma grazie a Dio è ...

