Meloni in piazza Duomo a Milano | «Non avremo ministri come Toninelli e Azzolina Io devo stare serena? Renzi si faccia prima eleggere» – Il video

«Mi interessa battere gli avversari non gli alleati». Dal palco in piazza Duomo, a Milano, Giorgia Meloni vuole mettere le cose in chiaro: «Vorrei che se il centrodestra arrivasse al governo riuscisse a restarci per 5 anni». La presidente di Fratelli d'Italia continua così il tour della sua campagna elettorale, ribadendo i punti del suo programma e provando a far disperdere le polemiche sulla coalizione con cui si presenta alle urne. E al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che aveva detto «Giorgia stai serena, ogni due anni ho fatto cadere il governo», Meloni replica con una provocazione: «Intanto deve arrivare in Parlamento» e poi aggiunge che «se stai governando bene a loro non frega niente. Il Parlamento è una loro personale partita di Risiko sulla pelle degli

