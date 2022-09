“Me Stesso”, il terzo singolo inedito degli Alterpop (Di domenica 11 settembre 2022) foto di BLZ2MILANO – E’ uscito il video di “Me Stesso”, terzo singolo inedito degli Alterpop dove, per la prima volta, vengono svelati tutti i componenti della band. Il brano è in radio e già disponibile in digitale (distr. Artist First). “A nostro parere – affermano gli Alterpop – la condizione ideale di un essere umano è riuscire a far sì che il proprio vivere sia in piena sintonia ed equilibrio fra ciò che auspica per sé Stesso e quello con cui deve rapportarsi quotidianamente perché questo poi avvenga, in definitiva: vivere per essere finalmente SE STESSI”. “Oggi è una giornata eccezionale, perché ho deciso di lasciare andare, tutta la smania di correre, per il bisogno di esistere”. Recitano così le prime parole del testo di “Me ... Leggi su lopinionista (Di domenica 11 settembre 2022) foto di BLZ2MILANO – E’ uscito il video di “Me”,dove, per la prima volta, vengono svelati tutti i componenti della band. Il brano è in radio e già disponibile in digitale (distr. Artist First). “A nostro parere – affermano gli– la condizione ideale di un essere umano è riuscire a far sì che il proprio vivere sia in piena sintonia ed equilibrio fra ciò che auspica per sée quello con cui deve rapportarsi quotidianamente perché questo poi avvenga, in definitiva: vivere per essere finalmente SE STESSI”. “Oggi è una giornata eccezionale, perché ho deciso di lasciare andare, tutta la smania di correre, per il bisogno di esistere”. Recitano così le prime parole del testo di “Me ...

brandobenifei : Ogni voto al terzo (o quarto) polo è un voto alla destra. Lo ammette lo stesso #Calenda, che auspica dopo il voto l… - pietroraffa : Nello stesso sondaggio, Fratelli d'Italia si attesterebbe al 24,3%. Il M5s al 13,5%, davanti alla Lega al 13%.… - Lopinionista : 'Me Stesso', il terzo singolo inedito degli Alterpop - alefromss : @artvsoul leggi e ripeti 10 pagine all'ora, fai due ore la mattina e 3 la sera (non continuate). fai lo stesso anch… - ahabello : @antoniotama @Favoletta1982 @loredanamac Non solo l'Ungheria: lo stesso vale per i Paesi Baltici, la Polonia, la Ce… -