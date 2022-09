LIVE F1 | GP Italia 2022 in DIRETTA | Verstappen vince | 2° Leclerc Perché la gara è finita con la Safety Car

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DELLACLASSIFICA MONDIALE PILOTI CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI LA CRONACA DELLALACON LACAR 16.34 Si chiude qui, dunque, il GP d’. Maxin trionfo davanti ae Russell. Ora il podio con l’invasione del pubblico. Peggiore in campo? La FIA con una gestione finale davvero indecorosa. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata! Ci vediamo tra 3 settimane a Singapore! 16.32 Ancora un podio importante per Russell, mentre Hamilton oggi non ha mai avuto il passo giusto per rimontare come ha fatto Sainz. L’olandese ormai vede la matematica per il titolo, ma la ...