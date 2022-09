La Turris si aggiudica il derby del Menti | 2-0 alla Juve Stabia

(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIldel Romeodi Castellammare divache batte 2-0 lae conquista la sua prima vittoria stagionale dopo il 2-2 del debutto con la Virtus Francavilla. Decisive le reti segnate da Leonetti e Haoudi nel corso del secondo tempo. Nulla da fare per la squadra di Colucci che deve nuovamente rinviare l’appuntamento con i tre punti. Il vantaggio dei corallini arriva al 53?, quando Leonetti approfitta di una disattenzione delle vespe e insacca su assist di Ercolano. Il raddoppio di Haoudi giunge invece al 76? con una precisa conclusione. Cinque minuti prima laera rimasta in dieci per l’espulsione di Tonucci per doppia ammonizione....

SportdelSud : ??? La #Turris si aggiudica il match contro la #JuveStabia. La squadra di Pasquale #Padalino, ex allenatore delle ve… -

