La risposta di Ilary Blasi (Di domenica 11 settembre 2022) Ilary Blasi ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse dell'ex marito Francesco Totti Ilary Blasi risponde a Totti: “Continuerò a proteggere i miei figli” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 11 settembre 2022)ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse dell'ex marito Francesco Tottirisponde a Totti: “Continuerò a proteggere i miei figli” su Donne Magazine.

repubblica : Totti: 'Non ho tradito io per primo'. La risposta di Ilary: 'Proteggero' i miei figli, ma so cose che potrebbero ro… - fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - NegraSamy : RT @fraversion: la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicine alla c… - infoitinterno : Totti, la risposta di Ilary: 'Andrò fino in fondo e continuerò a proteggere i miei figli' - BranchiAle : Eccomi già pronta per la risposta di Ilary. #ilaryblasi #totti -