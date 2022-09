Juventus-Salernitana 2-2, Candreva tiene in gioco Bonucci? Polemiche nel finale (FOTO) (Di domenica 11 settembre 2022) Nell’intervista su Dazn nel post partita di Juventus-Salernitana 2-2, Massimiliano Allegri ha sollevato alcuni dubbi sul gol annullato (ingiustamente) a Milik per presunto fuorigioco punibile di Bonucci. Non era un offside che potesse portare all’annullamento della rete, sbagliano Banti al Var e Marcenaro in campo, ma spunta anche una FOTO che potrebbe testimoniare secondo alcuni come ci fosse addirittura Candreva in basso a tenere in gioco in ogni caso Bonucci. Senza le linee è impossibile capire se si tratti di un’ulteriore aggravante all’errore arbitrale o se Candreva non tenesse in gioco Bonucci al di là della non punibilità. Ma alcuni tifosi hanno fatto notare come nel tirare le linee mostrate in ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Nell’intervista su Dazn nel post partita di2-2, Massimiliano Allegri ha sollevato alcuni dubbi sul gol annullato (ingiustamente) a Milik per presunto fuoripunibile di. Non era un offside che potesse portare all’annullamento della rete, sbagliano Banti al Var e Marcenaro in campo, ma spunta anche unache potrebbe testimoniare secondo alcuni come ci fosse addiritturain basso a tenere inin ogni caso. Senza le linee è impossibile capire se si tratti di un’ulteriore aggravante all’errore arbitrale o senon tenesse inal di là della non punibilità. Ma alcuni tifosi hanno fatto notare come nel tirare le linee mostrate in ...

