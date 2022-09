Giovanardi fa sul serio contro Peppa pig | l’esposto per censurare l’episodio sulla Rai | «In natura due mamme non esistono»

Leggi su open.online

(Di domenica 11 settembre 2022) «Non possono esistere né inné legalmente due». Sostenendo ciò, l’ex ministro per i rapporti con il Parlamento Carloe la ex presidente del Forum Famiglie Luisa Santolini hanno chiesto di vietare alla Rai di trasmettere una puntata diPig. E non una puntata qualunque, ma quella intitolata Famiglia già celebre in Italia anche se non è stata ancora trasmessa.e Santolini si aggiungono a coloro che vorrebbero rimanesse così, che quell’orso polare con duerimanesse nel Regno Unito. Perciò hanno presentato un esposto formale al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori del ministero dello Sviluppo economico, sperando così di impedire alla Rai di mandarlo in onda. O quantomeno di sanzionarla in caso di ...