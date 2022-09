Fiorentina a Bologna oggi ore 15 | Dazn per ritrovare la vittoria Partita-trappola con l’ombra di Mihajlovic Formazioni

Leggi su firenzepost

(Di domenica 11 settembre 2022) Fischiano ancora, le orecchie dei giocatori della, dopo laccia di Conference League contro il Riga. E restano nell'aria gli strascichi della poco utile (in tutti i sensi) conferenza stampa dci Rocco Commisso. Ragione per cui, la squadra deve cercare di riportare serenità a fiducia andando a vincere a, ore 15, diretta su) quella che si presenta come unaL'articolo proviene da Firenze Post.