Empoli | Parisi | «Mi alleno costantemente per crescere Obiettivi? La Nazionale Spero Mancini mi osservi»

(Di domenica 11 settembre 2022) Fabiano, terzino dell’, ha parlato della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Fabiano, terzino dell’, ha parlato della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «La corsa è sempre stata la mia caratteristica. La mia arma segreta sta nei polmoni ma non è l’unica. Ho iniziato da esterno offensivo salvo poi arretrare fino ad arrivare terzino a quattro. Personalmente mi piace giocare nei cinque perché posso curare maggiormente la fase offensiva. La differenza tra Andreazzoli e Zanetti sta nella partenza della manovra, ora posso stare un po’ più alto».– «Non siamo partiti alla grande, ma sono convinto che presto arriverà la vittoria. Anche per me questa deve essere la stagione della consacrazione. Non penso al mercato ma a fare bene ...

forzaroma : #Empoli, #Parisi: 'Ho sempre ammirato #Spinazzola, bello confrontarmi con lui' #ASRoma #EmpoliRoma - LAROMA24 : Empoli, Parisi: 'Ammiro Spinazzola, è bello confrontarmi con un grande giocatore come lui' #AsRoma… - ProfidiAndrea : ? #Fantacalcio, la Preview di #EmpoliRoma ?? #Empoli: in attacco Sam #Lammers può essere una buona scelta, così com… - JonaElJefe : @SballoTourette_ Parisi terzino dell'Empoli* - ProfidiAndrea : ?? Fabiano #Parisi (Empoli): con una fanta media del 7,2 sorprende la sua regolarità di voti, oltre al gol. Un rendi… -

LAROMA24

Infine, non dovrebbero esserci sorprese nel reparto difensivo dell', con Vicario in porta e davanti a lui Stojanovic a destra, i due centrali Ismajli e Luperto, infinecome terzino ...Queste le probabili formazioni:(4 - 3 - 1 - 2) : Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli,; Haas, Grassi, Bandinelli; Pjaca; Satriano, Lammers. All. Dionisi ROMA (3 - 4 - 2 - 1) Rui ... Empoli, Parisi: "Ammiro Spinazzola, è bello confrontarmi con un grande giocatore come lui" Probabili formazioni Empoli Roma di Serie A: diretta tv, notizie alla vigilia sulle scelte di Zanetti e Mourinho per la partita della 6^ giornata.Dove vedere Empoli-Roma, streaming LIVE e diretta tv Sky Sport Il match sarà in programma lunedì 12 alle ore 20.45.