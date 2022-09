Colpo di teatro Sassuolo-Udinese, forfait improvviso: si è infortunato (Di domenica 11 settembre 2022) Sassuolo-Udinese perde un protagonista a pochi minuti dal fischio di inizio. Un calciatore si è infortunato prima del via: le condizioni. Sassuolo-Udinese è iniziata da pochissimi minuti. Il match, al momento, è fermo sul risultato di 0-0. Entrambe le formazioni, chiaramente, puntano alla vittoria. La gara tra Italiano e Sottil, dunque, preannuncia spettacolo. Nessuna delle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 11 settembre 2022)perde un protagonista a pochi minuti dal fischio di inizio. Un calciatore si èprima del via: le condizioni.è iniziata da pochissimi minuti. Il match, al momento, è fermo sul risultato di 0-0. Entrambe le formazioni, chiaramente, puntano alla vittoria. La gara tra Italiano e Sottil, dunque, preannuncia spettacolo. Nessuna delle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ItaliaViva : Il colpo d'occhio non lascia spazio a interpretazione: Siete tantissimi! ?? #DiscorsoSuMilano con @matteorenzi, in… - Claudia74359572 : @Carloalvino Il tuo collega Raffae' è in difficoltà, ma siccome nel gioco delle 3 carte è campione interplanetario… - di_lorenza : @lucdilo Lo Cascio tutta la vita anche se amo comunque Elio Germano. Lo Cascio l ho visto a teatro ed è stato un co… - AndreaMarano11 : RT @vignettisti: Né, ad arricchire il fantastico caleidoscopio di questa improbabile #campagnaelettorale, viene a mancare il colpo di teat… - Alex73883606 : 39 anni fa, Verona, Arena. Turandot , atto II, apre bocca e di colpo siamo in un teatro chiuso. Voce ENORME ric… -