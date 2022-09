Chiarimenti sulla Carta del docente che non funziona fino al 15 settembre (Di domenica 11 settembre 2022) Occorrono dei Chiarimenti, in queste ore, per tutti coloro pronti a ribadire la solita frase “la Carta del docente non funziona“. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi tramite altri articoli, si tratta di una situazione assolutamente normale, fermo restando che la comunicazione della piattaforma potrebbe essere più chiara per coloro che hanno meno dimestichezza con queste situazioni. Se non altro, per dare l’idea che il disservizio riscontrato non sia un vero e proprio malfunzionamento, ma un qualcosa di standardizzato per l’intero sistema in questo periodo dell’anno. Precisazioni sulla Carta del docente che non funziona fino al 15 settembre: focus sulle date Premesso che la ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Occorrono dei, in queste ore, per tutti coloro pronti a ribadire la solita frase “ladelnon“. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi tramite altri articoli, si tratta di una situazione assolutamente normale, fermo restando che la comunicazione della piattaforma potrebbe essere più chiara per coloro che hanno meno dimestichezza con queste situazioni. Se non altro, per dare l’idea che il disservizio riscontrato non sia un vero e proprio malmento, ma un qualcosa di standardizzato per l’intero sistema in questo periodo dell’anno. Precisazionidelche nonal 15: focus sulle date Premesso che la ...

