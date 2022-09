Can Yaman, l’attore perde la pazienza: lo sfogo è durissimo (Di domenica 11 settembre 2022) Can Yaman perde la pazienza, lo sfogo è davvero molto duro: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le sue dichiarazioni Ha conquistato il popolo italiano e di tutto il mondo per la sua bellezza al di fuori dal comune divenendo uno degli idoli delle ragazzine italiane per la sua soap opera Day Dreamer-le ali del sogno: stiamo parlando proprio di lui, Can Yaman. Ha fatto parlare molto il gossip per la relazione già terminata con Diletta Leotta. Questa volta ha perso la pazienza e lo sfogo ha lasciato tutti senza parole. curiosità sull’attore (foto web)L’uomo, classe 1989, originario di Istambul è cresciuto con le sue nonne che si sono impegnate di dargli una buona educazione. Nonostante ciò, le difficoltà economiche si sono fatte sentire e ... Leggi su kronic (Di domenica 11 settembre 2022) Canla, loè davvero molto duro: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le sue dichiarazioni Ha conquistato il popolo italiano e di tutto il mondo per la sua bellezza al di fuori dal comune divenendo uno degli idoli delle ragazzine italiane per la sua soap opera Day Dreamer-le ali del sogno: stiamo parlando proprio di lui, Can. Ha fatto parlare molto il gossip per la relazione già terminata con Diletta Leotta. Questa volta ha perso lae loha lasciato tutti senza parole. curiosità sul(foto web)L’uomo, classe 1989, originario di Istambul è cresciuto con le sue nonne che si sono impegnate di dargli una buona educazione. Nonostante ciò, le difficoltà economiche si sono fatte sentire e ...

vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - Cosmopolitan_IT : Vi aspettiamo! - BernadetteClaxt : RT @fictionmediaset: #FrancescaChillemi e #CanYaman insieme al Festival di Venezia per presentare la loro nuova serie #ViolacomeilMare, che… - BluKalpIstanbul : @Annalis54505413 @diddl_82 Can è lontano da questi giochetti è la cazzata del secolo! Fate ridere sia le Demettian… -