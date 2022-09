Bologna-Fiorentina, gelo sul Dall’Ara: sospetto stiramento per Arnautovic (Di domenica 11 settembre 2022) Marko Arnautovic fuori per infotunio nella prima metà del secondo tempo di Bologna-Fiorentina, sfida valida per la sesta giornata della Serie A 2022/2023. Il bomber austriaco al 62? ha regalato il gol del 2-1 alla sua squadra ma otto minuti più tardi ha fatto calare il gelo sul Dall’Ara. Su un lancio lungo, infatti, ha provato a battere per la seconda volta Terracciano ma dopo la conclusione ha sentito immediatamente tirare il flessore della coscia sinistra. A quel punto si è steso sul terreno di gioco chiedendo l’immediato cambio: al suo posto Orsolini. Il rischio è quello di uno stiramento per Arnautovic, che è già a quota sei gol nelle prime sei giornate di campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Markofuori per infotunio nella prima metà del secondo tempo di, sfida valida per la sesta giornata della Serie A 2022/2023. Il bomber austriaco al 62? ha regalato il gol del 2-1 alla sua squadra ma otto minuti più tardi ha fatto calare ilsul. Su un lancio lungo, infatti, ha provato a battere per la seconda volta Terracciano ma dopo la conclusione ha sentito immediatamente tirare il flessore della coscia sinistra. A quel punto si è steso sul terreno di gioco chiedendo l’immediato cambio: al suo posto Orsolini. Il rischio è quello di unoper, che è già a quota sei gol nelle prime sei giornate di campionato. SportFace.

