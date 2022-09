Bologna-Fiorentina 2-1, Vigiani: “Thiago Motta? Ancora non l’ho incrociato” (Di domenica 11 settembre 2022) Luca Vigiani ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Bologna-Fiorentina 2-1, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Queste le considerazioni del tecnico dei rossoblu: “Barrow sembrava un po’ soffrire l’attacco in profondità che stavo chiedendo. Poi su quella palla è stato bravissimo a fare gol. Un attimo prima avevo pensato di cambiarlo. I ragazzi sono stati subito molto disponibili. Questo mi ha aiutato molto. Questa loro partecipazione ha aiutato tutto l’ambiente a compattarsi per poi tirare fuori una bella vittoria. Arnautovic? E’ presto. Ora verrà valutato dallo staff. Thiago Motta? Non l’ho Ancora incrociato. Se ci sarà possibilità ci parlerò”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Lucaha parlato ai microfoni di DAZN dopo2-1, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Queste le considerazioni del tecnico dei rossoblu: “Barrow sembrava un po’ soffrire l’attacco in profondità che stavo chiedendo. Poi su quella palla è stato bravissimo a fare gol. Un attimo prima avevo pensato di cambiarlo. I ragazzi sono stati subito molto disponibili. Questo mi ha aiutato molto. Questa loro partecipazione ha aiutato tutto l’ambiente a compattarsi per poi tirare fuori una bella vittoria. Arnautovic? E’ presto. Ora verrà valutato dallo staff.? Non. Se ci sarà possibilità ci parlerò”. SportFace.

IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - screetsie : RT @MauOrbez1887: Il Bologna, nonostante le assenze di Chiesa e Pogba, è riuscito nell'impresa di battere la Fiorentina. Addirittura, dopo… - rep_firenze : La Fiorentina sconfitta a Bologna 2-1 [aggiornamento delle 17:42] - corrierebologna : Calcio, Bologna-Fiorentina 2-1: ai rossoblù il derby dell’Appennino - sportface2016 : #SerieA | #Bologna vs #Fiorentina 2-1, #Vigiani: 'Thiago #Motta? Ancora non l'ho incrociato' -