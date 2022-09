Attenzione allo Zip Bomb, l’attacco in grado di disattivare il vostro antivirus (Di domenica 11 settembre 2022) Ci sono vulnerabilità che dipendono da bug di sistema e altre che vengono provocate da fattori esterni. Non si parla propriamente di virus o malware, ma di attacchi DdoS che hanno una dinamica completamente differente e hanno obiettivi diversi. All’interno della lunga campionatura delle offensive informatiche registrate nel corso degli anni, troviamo anche lo Zip Bomb. Il nome sembra spiegare poco, ma offre già alcuni dettagli sulla dinamica che è in grado di innescare sui nostri dispositivi. E tutto parte da un allegato, spesso ricevuto via mail, in formato “compresso”. I famosi file .rar o .zip che contengono, al loro interno, altri file. Ed è proprio questo il principio informatico utilizzato da chi prova a prendere di mira un pc: una sorta di matrioska in grado di rallentare o bloccare un device chiedendogli di svolgere molteplici ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 11 settembre 2022) Ci sono vulnerabilità che dipendono da bug di sistema e altre che vengono provocate da fattori esterni. Non si parla propriamente di virus o malware, ma di attacchi DdoS che hanno una dinamica completamente differente e hanno obiettivi diversi. All’interno della lunga campionatura delle offensive informatiche registrate nel corso degli anni, troviamo anche lo Zip. Il nome sembra spiegare poco, ma offre già alcuni dettagli sulla dinamica che è indi innescare sui nostri dispositivi. E tutto parte da un allegato, spesso ricevuto via mail, in formato “compresso”. I famosi file .rar o .zip che contengono, al loro interno, altri file. Ed è proprio questo il principio informatico utilizzato da chi prova a prendere di mira un pc: una sorta di matrioska indi rallentare o bloccare un device chiedendogli di svolgere molteplici ...

