Atletica | Larissa Iapichino vince in Liechtenstein | miglior salto dell’anno

(Di domenica 11 settembre 2022)ha vinto la Golden Fly Series, evento in piazza andato in scena a Schaan (). L’azzurra ha saltato 6.67 metri (0,1 m/s di vento a favore) al secondo tentativo, realizzando così la suaprestazione mondiale stagionale proprio in chiusura dell’annata agonistica. La 20enne toscana aveva aperto la gara con 6.49, nel suo tabellino anche 6.21, 6.43, una rinuncia e un finale abbozzato. La figlia di Fiona May ha battuto Agate de Sousa (6.56 per l’atleta di Sao Tomé & Principe), la statunitense Quanesha Burks (6.55), la serba Milica Gardasevic (6.52) e la britannica Jazmin Sawyers (41).ha ritoccato di tre centimetri la misura con cui aveva vinto gli Assoluti a fine giugno, poi aveva mancato la qualificazione alla finale dei Mondiali ed ...

Delusione per Fausto Desalu. Il Campione Olimpico della 4 100 soffre troppo sui 200 metri , pagando a caro prezzo la prima corsia a soprattutto 2,9 m/s di vento contrario: ottavo posto in 21.09 nella ...La migliore èIapichino , terza nel salto in lungo con 6.52 nella gara vinta dalla nigeriana Brume (6.83). Solo un settimo posto per Elena Vallortigara nel salto in alto (1.88 per l'azzurra ...Il miglior salto dell’anno, nell’ultima gara della stagione. Larissa Iapichino vince e firma in primato stagionale in Liechtenstein, in un evento nella piazza cittadina di Schaan: la ventenne lunghist ...Gli ultimi salti dell’anno. Larissa Iapichino sarà impegnata domenica in Liechtenstein nelle Golden Fly Series, in piazza, nella cittadina di Schaan, per l’evento che rappresenta l’ultima uscita stagi ...