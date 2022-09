(Di sabato 10 settembre 2022) Un centinaio di persone fra cui numerosi attori inclusa Julienne Moore hannoto al festival disul red carpet chiedendo la liberazione del, arrestato lo scorso luglio per averto con diversi dei suoi colleghi contro l'imprigionamento di altri due registi, Mohammed Rasoulof e Mostafa Aleahmad. Lazione è avvenuto prima della proiezione del film "No Bears" di.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/-per-il-20220909 video 19173686.mp4"/videoIn questa 79esima Mostra ...

infoitinterno : Clima: 'Ultima generazione' manifesta a Venezia - AnsaVeneto : Clima: 'Ultima generazione' manifesta a Venezia. Due attivisti 'incollati' alla 'Tempesta' di Giorgione #ANSA - EugenioBerto70 : Clima: 'Ultima generazione' manifesta a Venezia - TeleradioNews : Wärtsilä, Spera (Ugl): “Importante decisione Regione FVG: sabato in piazza a Trieste”. “Importante è la decisione… - TeleradioNews : Trieste. Wartsila chiude stabilimento: UGL sabato manifesta con la Regione che ha fatto ricorso - Wärtsilä, Spera (… -

Agenzia askanews

Un centinaio di persone fra cui numerosi attori inclusa Julienne Moore hanno manifestato al festival disul red carpet chiedendo la liberazione del regista iraniano Jafar Panahi, arrestato lo scorso luglio per aver manifestato con diversi dei suoi colleghi contro l'imprigionamento di altri due ...Prossimamente su Netflix e presentata oggi alla Mostra del Cinema di, la serie noir in sei ... il cuore e l'anima: tensioni ed emozioni si accendono in un macabro tour de force che si... Venezia manifesta per il regista iraniano Jafar Panahi Giulia De Lellis divide l'opinione generale della sua roccaforte, il web, con il suo tribute outfit al mito di Marylin Monroe alla première di Blonde, al Festival del Cinema di Venezia 79 ...Roma, 9 set. (askanews) - Un centinaio di persone fra cui numerosi attori inclusa Julienne Moore hanno manifestato al festival di Venezia sul ...