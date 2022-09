Una vita anticipazioni: Genoveva ko sul divano, niente aborto questa volta (Di sabato 10 settembre 2022) Pronti per scoprire se alla fine Rodrigo deciderà di dare questa famosa formula del gas ad Aurelio? E Genoveva che cosa farà con il bambino che aspetta, alla fine abortirà? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 11 settembre 2022. Ultimo appuntamento con la soap spagnola alla domenica, ma i fan di Una vita possono stare tranquilli perchè la soap, a meno che non ci siano cambiamenti, andrà in onda con un lungo appuntamento sabato prima di Verissimo. Ma torniamo adesso ad Acacias 38 con le ultime news dalla Spagna. Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1449 e capiremo anche che cosa deciderà di fare Dori. Tra lei e Felipe è nato qualcosa ma l’infermiera, adesso che ha finito le sue ricerche, sembra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 settembre 2022) Pronti per scoprire se alla fine Rodrigo deciderà di darefamosa formula del gas ad Aurelio? Eche cosa farà con il bambino che aspetta, alla fine abortirà? Lo scopriamo come sempre con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 11 settembre 2022. Ultimo appuntamento con la soap spagnola alla domenica, ma i fan di Unapossono stare tranquilli perchè la soap, a meno che non ci siano cambiamenti, andrà in onda con un lungo appuntamento sabato prima di Verissimo. Ma torniamo adesso ad Acacias 38 con le ultime news dalla Spagna. Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1449 e capiremo anche che cosa deciderà di fare Dori. Tra lei e Felipe è nato qualcosa ma l’infermiera, adesso che ha finito le sue ricerche, sembra ...

GassmanGassmann : È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vi… - frankgabbani : 40 ?? E oggi sono 40 per me! ?? Si dice che sia un’età che segna un giro di boa, uno “scollinamento” verso la second… - robersperanza : Oggi l'ambiente è un tema decisivo che riguarda la vita delle persone. Non è più una discussione teorica sul 'doman… - youareporacci : RT @Claudia45554788: Sotto quelle coperte hanno parlato di mille cose, della loro vita, dei loro sogni, facendosi tante promesse. Dopo 9 me… - JPCK72 : RT @Gitro77: Visto che alcuni continuano a chiederlo: Italexit ha sempre rifiutato le alleanze, Vita ha scelto di attaccare tutte le forze… -