Toronto | Lorenzo Insigne non si allena per problemi familiari

Da qualche mese il Toronto FC può contare sull'apporto di tre calciatori italiani, Federico Bernardeschi, Domenico Criscito e Lorenzo Insigne. Quest'ultimo ha avuto un ottimo avvio di stagione con il suo nuovo club, ma adesso starebbe vivendo un momento privato non semplice. Alla vigilia della sfida contr l'Atlanta, il Toronto ha annunciato attraverso i suoi canali ufficiali che l'ex capitano del Napoli non si sta allenando per motivi familiare delicati. In questo momento è molto importante la vicinanza di tutta la squadra e soprattutto di Criscito, nella speranza che la situazione si risolva per il meglio al più presto.

