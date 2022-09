SERIE B SESTA GIORNATA, BIG MATCH IN SCENA A BENEVENTO (Di sabato 10 settembre 2022) Nella quinta GIORNATA del campionato di SERIE B, il BENEVENTO ospita in casa il Cagliari; le due formazioni, hanno ottenuto sette punti e si trovano entrambe nella zona playoff, obiettivo minimo delle due squadre, distanti solo di due punti dalla testa della classifica. Il BENEVENTO dopo aver ottenuto una sconfitta e un pareggio nelle prime due partite di campionato, ha trovato due vittorie nelle successive partite contro il Frosinone e il Venezia; queste due vittorie di fila hanno ridato grande fiducia all’ambiente, dopo le critiche che erano state rivolte alla squadra di Fabio Caserta. Il Cagliari, nella quarta partita di campionato, giocata in casa contro il Modena, è tornato alla vittoria, dopo la sconfitta subita per 1-0 contro la Spal; alla squadra sarda, è bastato il ritorno al gol di Rog su assist di Nandez, ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 10 settembre 2022) Nella quintadel campionato diB, ilospita in casa il Cagliari; le due formazioni, hanno ottenuto sette punti e si trovano entrambe nella zona playoff, obiettivo minimo delle due squadre, distanti solo di due punti dalla testa della classifica. Ildopo aver ottenuto una sconfitta e un pareggio nelle prime due partite di campionato, ha trovato due vittorie nelle successive partite contro il Frosinone e il Venezia; queste due vittorie di fila hanno ridato grande fiducia all’ambiente, dopo le critiche che erano state rivolte alla squadra di Fabio Caserta. Il Cagliari, nella quarta partita di campionato, giocata in casa contro il Modena, è tornato alla vittoria, dopo la sconfitta subita per 1-0 contro la Spal; alla squadra sarda, è bastato il ritorno al gol di Rog su assist di Nandez, ...

trash_italiano : Si interrompono temporaneamente, in segno di rispetto, le riprese della sesta stagione di The Crown. A rivelarlo il… - DiMarzio : #Fantacalcio | La Top 11 Low Cost per la sesta giornata di #SerieA - sportface2016 : #SerieA Il programma completo con tutti gli orari e i telecronisti della sesta giornata - serieApallone : Il Torino contro l'Inter si affida al tridente per sognare in grande: Inter-Torino è la gara della sesta gio......… - cheryIb0mbsheII : RT @grand_erre: quello che gli sceneggiatori di the crown dicono: abbiamo messo in pausa le riprese della sesta stagione per rispetto la ve… -