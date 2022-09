Perché l’ultimo accesso Instagram non funziona ancora ma c’è soluzione per vederlo (Di sabato 10 settembre 2022) Da svariati giorni, ormai, l’ultimo accesso Instagram non funziona, ovvero gli utenti non possono accedere a questa specifica e importante informazione della loro app social preferita. Avevamo già parlato nell’anomalia nel pieno della settimana e, purtroppo, c’è da costatare che le difficoltà continuano ad esserci. Il Perché l’ultimo accesso Instagram non funziona ancora non è stato dichiarato ufficialmente ma appare evidente quanto segue: qualche ultimo aggiornamento dell’applicazione social deve aver mandato in tilt la funzione, almeno per un numero notevole di utenti. Mentre molte altre funzioni dello strumento non danno segni di bug e di errori, è per questo unico aspetto che le cose non vanno come dovrebbero ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Da svariati giorni, ormai,non, ovvero gli utenti non possono accedere a questa specifica e importante informazione della loro app social preferita. Avevamo già parlato nell’anomalia nel pieno della settimana e, purtroppo, c’è da costatare che le difficoltà continuano ad esserci. Ilnonnon è stato dichiarato ufficialmente ma appare evidente quanto segue: qualche ultimo aggiornamento dell’applicazione social deve aver mandato in tilt la funzione, almeno per un numero notevole di utenti. Mentre molte altre funzioni dello strumento non danno segni di bug e di errori, è per questo unico aspetto che le cose non vanno come dovrebbero ...

kyvsng : RT @LILB4D: a parte gli scherzi vedere i tbz al terzo posto nella bg brand reputation di settembre subito dopo i bts e i svt mi fa un pochi… - LILB4D : a parte gli scherzi vedere i tbz al terzo posto nella bg brand reputation di settembre subito dopo i bts e i svt mi… - pensachee : era da poco più di un mese che mia mamma non si incazzava con me da dirmi vattene da questa casa, l’ultima volta er… - viaggilorandi : buongiorno #viaggiatori ultimo weekend di #vacanze? ma no! Le #vacanze sono il nostro desiderio, sono l'… - Pasquino70 : @GuidoCrosetto Infatti siete voi , che lo state facendo passare come alternativa al lavoro . Crosetto un po di seri… -