Paura per l’attivista Iacopo Melio: intervento d’urgenza a causa di una crisi respiratoria (Di sabato 10 settembre 2022) “La vita è proprio un soffio. Respiratela consapevolmente”. Finisce così il lungo post Facebook con cui Iacopo Melio, attivista per i diritti umani e civili, fondatore della onlus #vorreiprendereiltreno e consigliere regionale del Pd, ha informato sulle sue condizioni di salute. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 settembre 2022) “La vita è proprio un soffio. Respiratela consapevolmente”. Finisce così il lungo post Facebook con cui, attivista per i diritti umani e civili, fondatore della onlus #vorreiprendereiltreno e consigliere regionale del Pd, ha informato sulle sue condizioni di salute. L'articolo .

fanpage : Un suggestivo arcobaleno è spuntato sul castello di Windsor alla notizia della morte della #reginaelisabetta… - trash_italiano : Raga ho paura per la Regina - TeresaBellanova : Una neuro urgente per Letta. Il jobsAct fu votato dal Parlamento e proposto dal governo che vedeva ministri Pd, di… - tabarro63 : RT @CottarelliCPI: Ieri campagna elettorale tra Mantova e Cremona. Stamattina Voghera, poi visita ad acciaieria nel bresciano per parlare d… - Frances13721883 : @GiuseppeConteIT È proprio quel 'costi quel che costi' che mi fa paura: per i tuoi comodi venderesti tua madre, far… -