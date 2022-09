Orari qualifiche Formula 1 Italia oggi 10 settembre su Sky e TV8

(Di sabato 10 settembre 2022) Il grande giorno è arrivato., sabato 10, a Monza si corrono leufficiali del Gran Premio d’di1, sedicesima prova del Mondiale 2022. La Ferrari sogna di ritrovare il successo in casa che manca dal 2019, quando Charles Leclerc (immagine di copertina) trionfò davanti alla coppia Mercedes Valterri Bottas e Lewis Hamilton. Molto dipenderà però da Max Verstappen e dalla sua monoposto, fin qui dominatori assoluti del campionato. Lo scorso anno l’autodromo di Monza fu teatro di una corsa folle, segnata dalla collisione tra il pilota olandese della Red Bull e Lewis Hamilton, incidente che costrinse entrambi al ritiro. Alla fine, a tagliare per primo il traguardo fu l’australiano Daniel Ricciardo su McLaren, autore di una gara perfetta dal primo all’ultimo giro. A ...

PROSSIMO GP Autodromo Nazionale di Monza F1 2022Venerdì 09 Settembre Prove 1 14:00 - 15:00 Prove 2 17:00 - 18:00 Sabato 10 Settembre Prove 3 13:00 - 14:0016:00 - 17:00