Nicolas Maupas di Mare Fuori vince il premio come Miglior Attore Rivelazione a Venezia 79 (Di sabato 10 settembre 2022) Non solo red carpet trash, proposte di matrimonio, anelli di diamanti che cadono nei canali e tronisti alla riscossa; Venezia è anche film e premi. Quello come Miglior Attore Rivelazione è stato assegnato a Nicolas Maupas. L'Attore – esploso con la serie Un Professore – ora è uno dei protagonisti di Mare Fuori in cui interpreta Filippo Ferrari, detto Chiattillo. È grazie proprio alla serie prodotta da Rai Cinema (e attualmente su Netflix) che Nicolas Maupas ha vinto il Next Generation Awards come Miglior Attore. Mentre come Miglior Attrice è stata scelta Carolina Sala (Fedeltà), premio ...

