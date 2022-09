Morte Regina Elisabetta | in cielo una nuvola con la sua sagoma FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 settembre 2022) Sono giorni tristi e dolorosi per il Regno Unito a seguito delladellaII. Il suo regno, dopo quello del Re Sole, è stato una dei più longevi — durato la bellezza di 70 anni — della storia ed ora che è giunta al termine la tristezza anima non solo la corte e la famiglia reale ma anche centinaia e centinaia di inglesi. Leggi anche:II: il principe Harry al suo capezzale ma Meghan resta a Londra L’immagine delladi sua Maestà apparsa inl’8 settembre È diventata subito virale in queste ore sui social l’immagine di unadi sua Maestà apparsa in una. L’immagine, che è decisamente suggestiva, è stata immortalata da una donna di Telford, nell’est ...