LIVE F1, GP Italia 2022 in DIRETTA: pole di Leclerc sul campo! 4° Verstappen con la penalità, la griglia di partenza (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi della cortese attenzione e rimandarvi alla gara di domani. La pole è di Leclerc, ma attenzione a Verstappen! Grazie e buon proseguimento di giornata 17.09 Anche in qualifica non si è vista una grande Mercedes, ma attenzione al passo gara di Hamilton e Russell che hanno una W13 davvero di altissimo LIVEllo 17.07 Leclerc nelle interviste di rito post qualifica si rivolge al pubblico e annuncia che domani ce la metterà tutta per la vittoria, ce la farà il monegasco? 17.05 A questo punto la griglia di partenza vedrà domani Leclerc e Russell in prima fila, quindi Max sarà quarto! Guadagna una posizione dato che Sainz scala a fondo ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.11 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi della cortese attenzione e rimandarvi alla gara di domani. Laè di, ma attenzione a! Grazie e buon proseguimento di giornata 17.09 Anche in qualifica non si è vista una grande Mercedes, ma attenzione al passo gara di Hamilton e Russell che hanno una W13 davvero di altissimollo 17.07nelle interviste di rito post qualifica si rivolge al pubblico e annuncia che domani ce la metterà tutta per la vittoria, ce la farà il monegasco? 17.05 A questo punto ladivedrà domanie Russell in prima fila, quindi Max sarà quarto! Guadagna una posizione dato che Sainz scala a fondo ...

SkySportF1 : Alle 16:00 LIVE le qualifiche del GP d'Italia, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streami… - SkySportF1 : ? FERRARI AL COMANDO NEL Q2 ?? Adesso si decide la pole position a Monza LIVE ? - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - sasastyles_ : RT @SkySportF1: ? FERRARI AL COMANDO NEL Q2 ?? Adesso si decide la pole position a Monza LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #Q3 #Quali #ItalianGP #Monza Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -