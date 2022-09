Lightyear - La vera storia di Buzz in blu-ray, la recensione: un video oltre l'infinito e oltre! (Di sabato 10 settembre 2022) La recensione di Lightyear - La vera storia di Buzz in blu-ray: il prodotto Pixar distribuito da Eagle sfodera un video mozzafiato, ai vertici assoluti del formato. Audio buono ma manca un po' di grinta, bene gli extra. Una spettacolare avventura sci-fi che porta alle origini di un leggendario Space Ranger, l'eroe al quale l'omonimo giocattolo della fortunata saga di Toy Story era ispirato e che ha conquistato intere generazioni di ammiratori. La nuova avventura Disney e Pixar, come accade sempre, non poteva che essere attesissima in homevideo, destinata com'è a scalare le classifica di vendita. E come vedremo nella recensione di Lightyear - La vera storia di Buzz in blu-ray, il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 settembre 2022) Ladi- Ladiin blu-ray: il prodotto Pixar distribuito da Eagle sfodera unmozzafiato, ai vertici assoluti del formato. Audio buono ma manca un po' di grinta, bene gli extra. Una spettacolare avventura sci-fi che porta alle origini di un leggendario Space Ranger, l'eroe al quale l'omonimo giocattolo della fortunata saga di Toy Story era ispirato e che ha conquistato intere generazioni di ammiratori. La nuova avventura Disney e Pixar, come accade sempre, non poteva che essere attesissima in home, destinata com'è a scalare le classifica di vendita. E come vedremo nelladi- Ladiin blu-ray, il ...

LucianoOgnibene : Qualcuno avvisi FdI che in Lightyear - La vera storia di Buzz c'è la capa degli Space Ranger che, sposata a un'altr… - Leonard21508851 : E comunque anche nel film di animazione 'Lightyear – La vera storia di Buzz' c'è una coppia gay con tanto di figlia… - OldManAries : Non torna un post al giorno, ma torno a scrivere sul blog. Iniziamo parlando, anche se un po' in ritardo, di Lighty… - quartaparetero1 : Quando anche i cartoni animati fanno fatica.... - susydigennaro : RT @napolimagazine: LO SCRIGNO - 'Lightyear - La vera storia di Buzz', all'avventura verso l'infinito e oltre! -