La perfetta imperfezione di Remco Evenepoel

Era il 27 settembre del 2018 quando apparve evidente che qualcosa di per niente banale sarebbe accaduto nel ciclismo degli anni a venire. Fu allora, sulle strade tirolesi attorno a Innsbruck, che Remco Evenepoel dipinse, ruote e pedali su asfalto, il suo primo capolavoro di dominio internazionale. Era il Mondiale, categoria Junior, e la superiorità del belga fu talmente lampante da magnificare subito un futuro vincente, addirittura cannibalesco, che, in fin dei conti, se sei belga e vai forte – molto forte, dannatamente forte – è lì che si va sempre a parare. Non si ponevano limiti allora al talento del belga. Perché quando ci si trova davanti un corridore che va forte in salita e a cronometro (aveva vinto anche la prova iridata contro il tempo Junior), che senza problemi recupera da solo il gruppo dopo essere rimasto attardato a causa di una ...

