Italiani navigatori solitari (Di sabato 10 settembre 2022) Sono anche su TikTok. E da qualche giorno prima di Be... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 settembre 2022) Sono anche su TikTok. E da qualche giorno prima di Be... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

MarcoRani2 : @diodemonio1 @MaurizioDG_tale @stebaraz No non lo sono. Sono tutor. I navigatori invece dovrebbero incrociare doman… - VincenzoTodar12 : @iltrumpo Italiani popolo di Santi, Poeti, Navigatori ed ora molto ma molto 'scurdarielle', cioè dimentichi di dove… - gdefelici : Forse pensano che gli Italiani oltre ad essere un popolo di poeti , artisti, navigatori, eroi, siano anche stupidi. - AlienatiConMe : PURTROPPO SIAMO A FARE.PROPAGANDA DENTRO UN ALGORITMO... CI SONO MOLTE PIATTAFORME SU CUI LAVORA L'ALGORITMO. LA MA… - CEvroux : @AAtheMerciless @EnricoLetta Ouin ouin...dai invece di piagnucolare cerca di darti una calmata. Per quanto competen… -