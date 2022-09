sportli26181512 : '#Insigne, Toronto in ansia: problemi familiari, anche Criscito con lui': Secondo TFC Talk, Lorenzo ha saltato due… - Toronto03812024 : RT @beba_rp: Cosa è successo ad #insigne?? #toronto - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: #Insigne va in Canada e si porta PURE la famiglia. Figli abituati a maccarun e pizza, la moglie a Frattamaggiore era… - Ernesto32919298 : #Insigne va in Canada e si porta PURE la famiglia. Figli abituati a maccarun e pizza, la moglie a Frattamaggiore e… - l_honestly : RT @sportli26181512: #Insigne: 'Il Napoli farà bella figura. Orgoglioso dell'omaggio dei tifosi': L'attaccante del Toronto FC dà la carica… -

(CANADA) - Lorenzo, sempre più stella delFC insieme a Bernardeschi, rischia di saltare la prossima sfida contro l'Atlanta United, in programma domenica all'1.30 (notte ...Una 'situazione familiare' non meglio chiarita sta tenendo Lorenzolontano dal campo di allenamento del, e Mimmo Criscito è con lui per sostenerlo. È stata la società canadese in cui milita l'ex capitano del Napoli a renderlo noto. A quanto pare sono ...Secondo TFC Talk, Lorenzo ha saltato due allenamenti con la squadra per motivi personali e l'ex Genoa è rimasto con lui per dargli sostegno ...ForzAzzurri.net - Paura per Insigne: "Problemi familiari" Lorenzo Insigne ha saltato l'ultimo allenamento con il Toronto, alla base ci sarebbero dei problemi familiari ...