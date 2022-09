Infortunio Osimhen | quando può tornare | salta il big match col Milan

Leggi su napolipiu

(Di sabato 10 settembre 2022) Victorsi è infortunato durante ilcol Liverpool. Per il nigeriano il problema muscolare è più grave del previsto, come comunicato dal Napoli in una nota ufficiale. Niente-Napoli per, questo è poco ma sicuro. Già da Napoli-Spezia il tecnico Luciano Spalletti dovrà trovare un sostituto per, sperando di poterlo recuperare dopo quantomeno dopo la sosta di Serie A, in programma già dopo ilcon il: quante partiteDaè a Napoli il nigeriano hato più di 30 partite tra infortuni gravi e Covid. Ora con il nuovoin Napoli-Liverpool starà fuori almeno un mese. Ecco quanto scrive ...