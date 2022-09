In carcere per aver lasciato morire la figlia, ad Alessia Pifferi profumi e regali: “Vogliamo aiutarla” (Di sabato 10 settembre 2022) Scatole di profumi, creme per il corpo, smalti per le unghie, acqua di colonia, balsami. Ma anche libri sul pensiero positivo, vestiti, elastici per capelli, biancheria e qualche centinaio di euro utilizzabili in carcere (secondo le procedure), bonificati sul conto corrente apposito e con il nome del beneficiario indicato: Alessia Pifferi. Una scatola raccoglie i doni che arrivano da diverse città, indirizzati allo studio legale dell’avvocato Solange Marchignoli, difensore della 37enne arrestata il 21 luglio scorso con l’accusa, pesantissima, di omicidio volontario per aver lasciato la sua bimba di quasi un anno e mezzo, Diana, a casa da sola per sei giorni con un biberon di latte, mentre lei era andata a trovare il compagno a Leffe, in Valle Seriana. La piccola morì di fame e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 settembre 2022) Scatole di, creme per il corpo, smalti per le unghie, acqua di colonia, balsami. Ma anche libri sul pensiero positivo, vestiti, elastici per capelli, biancheria e qualche centinaio di euro utilizzabili in(secondo le procedure), bonificati sul conto corrente apposito e con il nome del beneficiario indicato:. Una scatola raccoglie i doni che arrivano da diverse città, indirizzati allo studio legale dell’avvocato Solange Marchignoli, difensore della 37enne arrestata il 21 luglio scorso con l’accusa, pesantissima, di omicidio volontario perla sua bimba di quasi un anno e mezzo, Diana, a casa da sola per sei giorni con un biberon di latte, mentre lei era andata a trovare il compagno a Leffe, in Valle Seriana. La piccola morì di fame e ...

